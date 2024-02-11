Крупнейшей экономике Европы предрекли оживление

По итогам 2024 года экономика Германии, считающаяся крупнейшей в Европе, может постепенно перейти к восстановлению после спада в 2023-м. К концу декабря ВВП ФРГ может вырасти на 0,5 процента, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты полагают, что оживлению крупнейшей экономики еврозоны будет во многом способствовать рост реальных доходов населения. Этот фактор, как ожидается, должен будет простимулировать увеличение потребительских затрат жителей Германии, считают аналитики.

В то же время экономисты предрекают, что темпы роста экономики ФРГ в этом году будут оставлять желать лучшего на фоне сохраняющейся высокой инфляции и не самых оптимистичных ожиданий представителей промышленного сектора. "Даже сохранение рецессии все еще возможно. Экономические проблемы остаются серьезными", - пришли к выводу эксперты.

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