Цены на газ в Европе упали до минимума с июля

Цены на природный газ в Европе продолжают снижение, опустившись до минимальных значений с лета прошлого года. По данным торгов площадки ICE, стоимость мартовского фьючерсного контракта на газ на нидерландском хабе TTF упала до $293,04 за 1 тыс. кубометров. Это минимальный уровень с июля 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С начала 2024 года цены на газ в Европе скорректировались примерно на 20%. Аналитики связывают это с рядом факторов. Во-первых, метеорологи дали более теплый прогноз на ближайшие недели, что снизит потребность в газе для отопления. В конце прошлой недели аналитик консалтинговой компании Тони Джордан указал, что до конца февраля ожидается положительная температура, а в марте - нормальные сезонные показатели.

"Европа - не единственный регион, где температура в настоящее время значительно превышает норму. Так же обстоит дело и в Азии, что оказывает давление на газовые цены", - отмечают аналитики Engie's EnergyScan в утренней записке, цитирует аналитиков агентство Reuters .

При этом по мнению аналитика Ульриха Вебера, цены на газ все еще могут перейти к росту из-за падения отгрузки СПГ с французского терминала Fos на фоне забастовки рабочих, которая должна закичиться 13 февраля.

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