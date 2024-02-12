В Азербайджане изменились цены на некоторые стройматериалы

В Азербайджане наблюдается рост цен на некоторые стройматериалы, ввозимые из России.

Об этом Trend сообщили продавцы, передает Day.Az.

Эксперт по вопросам имущества Рамиль Османлы отметил, что некоторые строительные материалы подорожали на 10%.

"Подорожание в основном проявляется в материалах, импортируемых из России. В настоящее время 15-миллиметровый дикт стоит 20 манатов. Некоторое время назад его цена колебалась в пределах 17-18 манатов. А цена 18-миллиметрового дикта повысилась с 21 до 24 манатов. Куб доски подорожал с 320 до 345 манатов. Рост цен зафиксирован и на другие материалы. Основной причиной подорожания является рост цен на стройматериалы в странах-импортерах. Строительные материалы в нашу страну в основном импортируются из России, Турции, Казахстана, Южной Кореи и Китая. Из-за войны импорт из Украины сократился", - сказал он.