Азербайджан стал крупнейшим поставщиком нефти в Италию

Азербайджан в 2023 году стал крупнейшим поставщиком нефти в Италию.

Согласно информации министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, в 2023 году Азербайджан поставил в Италию около 11,3 млн тонн нефти, что на 25% больше, чем в 2022 году, передает Day.Az.

За отчетный период Италия увеличила импорт нефти марки Azeri Light на 17,8% по сравнению с 2022 годом, до 7,3 млн т, Azeri Blend - на 41,2%, до 4 млн т.

Отметим, что с января по август 2023 года Азербайджан экспортировал в Европу 7,6 миллиарда кубометров природного газа, что означает 9-процентный рост в годовом исчислении. За этот период Азербайджан экспортировал 6,7 миллиарда кубометров природного газа, в том числе 3,8 миллиарда кубометров по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию и 1,5 миллиарда кубометров в Грузию.

Азербайджан поставляет газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является частью Южного газового коридора. Его пропускная способность составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров в год.

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