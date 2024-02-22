Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с послом Латвии

Состоялась встреча между министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и послом Латвии в стране Эдгарсом Скуя.

Об этом Day.Az сообщает в четверг со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую Азербайджан примет в этом году.

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