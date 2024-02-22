https://news.day.az/economy/1639483.html Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с послом Латвии
Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с послом Латвии
Состоялась встреча между министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и послом Латвии в стране Эдгарсом Скуя.
Об этом Day.Az сообщает в четверг со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.
На встрече состоялся обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую Азербайджан примет в этом году.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре