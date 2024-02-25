https://news.day.az/economy/1640284.html Уралоглу считает, что Зангезурский коридор позволит увеличить пропускную способность Баку-Тбилиси-Карс
Уралоглу считает, что Зангезурский коридор позволит увеличить пропускную способность Баку-Тбилиси-Карс
Открытие Зангезурского коридора позволит увеличить пропускную способность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Министр отметил, что Зангезурский коридор также может пройти через территорию Ирана.
Уралоглу добавил, что турецкая сторона завершила строительство железнодорожной линии между Нахчываном и Карсом протяженностью 224 км.
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