Уралоглу считает, что Зангезурский коридор позволит увеличить пропускную способность Баку-Тбилиси-Карс

Открытие Зангезурского коридора позволит увеличить пропускную способность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Министр отметил, что Зангезурский коридор также может пройти через территорию Ирана.

Уралоглу добавил, что турецкая сторона завершила строительство железнодорожной линии между Нахчываном и Карсом протяженностью 224 км.

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