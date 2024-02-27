Азербайджан и Германия обсудили реализацию совместных проектов - ФОТО
Азербайджан и Германия обсудили реализацию совместных проектов.
Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Во время встречи с управляющим директором "Восточной бизнес-ассоциации Германии" Михаэлем Хармсом и представителями немецких компаний, посещающих нашу страну, мы обсудили бизнес-климат Азербайджана и условия, предоставляемые иностранным инвесторам. Мы предложили немецким бизнесменам воспользоваться этими благоприятными условиями и оценили перспективы расширения инвестиционных связей и реализации совместных проектов", - говорится в публикации.
Напомним, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана в январе 2024 года Азербайджан экспортировал в Германию товаров на сумму 2,466 миллиона долларов США, а импортировал товаров на сумму свыше 57,543 миллиона долларов.
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