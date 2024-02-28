Цена биткойна продолжает расти

Стоимость биткойна во время торговой сессии поднималась на 3,84%, до $58,215 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Как передает Day.Az, по данным на 12:00 (GMT) биткойн ускорил рост до $58,618 (+4,29%).

В последний раз стоимость биткойна была выше $57 тыс. 1 декабря 2021 года. С 26 февраля его стоимость выросла более чем на $7 тыс.

В начале февраля издание Blockwoks сообщало, что крупнейшие американские майнеры были вынуждены значительно сократить производство биткоинов (BTC) в январе из-за неблагоприятных погодных условий.

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