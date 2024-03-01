Кадри Симсон отмечает важность партнерства с Азербайджаном в сфере энергобезопасности

Азербайджан продолжает оставаться надежным партнером ЕС в сфере поставок газа.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на пленарной сессии в рамках 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

"Нам нужно больше диалога и сотрудничества между доверенными партнерами для достижения энергетической безопасности и успеха в нашем энергетическом переходе в это решающее десятилетие. Азербайджан продолжает оставаться надежным партнером ЕС в сфере поставок газа. Именно поэтому мы сейчас рассматриваем возможность расширения сотрудничества в области зеленой электроэнергии. Мы рассчитываем на сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP29 в конце этого года", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии. Во встрече приняли участие представители 23 стран, 6 международных организаций и 44 компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица из Азербайджана и стран Европейского Союза.

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