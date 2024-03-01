Албания имеет хорошие возможности для использования Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня заместитель премьер-министра Албании, министр инфраструктуры и энергетики Белинда Баллуку, выступая на пленарной сессии в рамках 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

"Южный газовый коридор - это механизм дальнейшего развития энергетического сотрудничества и партнерства между нашими странами, тем самым способствуя экономическому развитию, связям и энергетической безопасности в более широком регионе. Албания имеет хорошие возможности для использования TAP для удовлетворения внутренних энергетических потребностей и снижения зависимости от электроэнергии, одновременно улучшая доступность для домохозяйств, промышленности и бизнеса", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии. Во встрече приняли участие представители 23 стран, 6 международных организаций и 44 компаний, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица из Азербайджана и стран Европейского Союза.

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