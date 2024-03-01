«Зеленый» коридор Азербайджан-ЕС позволит обеспечить поставки экологически чистой энергии в Европу

Черноморская подводная кабельная линия ("зеленый" коридор Азербайджан-ЕС) открывает возможности для обеспечения поставки экологически чистой энергии в Европу.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа, выступая на пленарной сессии в рамках 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

По его словам, оператор транспортной системы Румынии TRANSGAZ обеспечил пропускную способность обратного потока в транзитных трубопроводах, чтобы Трансбалканский коридор мог работать в полную силу и поставлять необходимый газ не только в Румынию, но и в другие страны региона.

"Черноморская подводная кабельная линия имеет значительный потенциал для передачи возобновляемой энергии. Это дает важную возможность обеспечить поставки экологически чистой энергии в Европу", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии. Во встрече приняли участие представители 23 стран, 6 международных организаций и 44 компаний, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица из Азербайджана и стран Европейского Союза.

17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу.

В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.

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