Великобритания начинает новую эру киберсотрудничества с Азербайджаном

Посольство Великобритании готово поддержать начало новой эры киберсотрудничества с Азербайджаном.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в ходе мероприятия на тему "Выставка кибербезопасности Великобритании в Азербайджане".

"Киберпреступность является глобальной проблемой. Это представляет угрозу для каждого из нас в отдельности, а также для наших компаний, банков и правительств. Ни одна организация, независимо от ее размера, не застрахована от этой угрозы. Поэтому нам необходимо проявлять бдительность в отношении новых форм кибератак и технологической угрозы, включая дипфейки и распространение ложной информации", - отметил он.

По его словам, Великобритания возглавляет глобальную киберразведку, анализ угроз через GCHQ (спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии) и Национальный центр кибербезопасности.

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