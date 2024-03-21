Названы детали создания второго венчурного фонда в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

Планируются дополнительные инвестиции в размере 10 миллионов долларов США в следующие венчурные фонды.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала руководитель отдела инновационной экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Евгения Бикмурзина.

"С созданием первого венчурного фонда, положение Азербайджана значительно улучшилось как на глобальной арене, так и среди тюркских стран в контексте инвестиций. Венчурный фонд, помимо инвестирования в местные стартапы, также направляет свои инвестиции в стартапы из региона, что укрепляет позиции Азербайджана на карте инвестиций. Иностранные стартапы проявляют все больший интерес к Азербайджану, стремясь получить инвестиции от нашего венчурного фонда. Для улучшения данной ситуации мы планируем дополнительные инвестиции в размере 10 миллионов долларов в следующие венчурные фонды. Это может быть создание одного фонда или нескольких как местного, так и глобальных или региональных фондов, в которых мы выступим в роли LP [партнер с ограниченной ответственностью]. Эти венчурные фонды также будут направлять инвестиции, как в азербайджанские стартапы, так и в глобальные стартапы, основанные или сооснованные азербайджанцами", - сказала она.

В свою очередь, председатель правления İRİA Инара Велиева разъяснила Trend, что основная цель заключается в увеличении средств под управлением.

"Основная цель заключается в увеличении средств под управлением (assets under management), то есть средств, которыми управляют азербайджанские инвесторы, или инвесторы, которые направляют свои инвестиции в азербайджанские стартапы. Например, у нас есть фонд Caucasus Ventures, размер которого составляет 6,6 миллиона долларов. Наша цель - привлечь в этом году не менее 10 миллионов долларов. Мы планируем достичь этой цели путем создания второго фонда, где будем выступать в роли LP, то есть вкладываться в качестве инвесторов, а не в качестве генерального партнера. Также рассматривается возможность инвестирования в региональный или глобальный фонд, который откроет офис в Азербайджане и будет проводить обучение местных инвесторов. Мы готовы выступить в роли LP в таком региональном фонде, при условии, что не менее 5 миллионов долларов из общего объема фонда будет направлено на инвестиции в азербайджанские стартапы, основанные местными учредителями, проживающими как внутри страны, так и за ее пределами", - добавила она.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы. Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.

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