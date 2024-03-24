В Германии раскритиковали снижение конкурентоспособности ЕС

Евросоюз теряет свою экономическую конкурентоспособность - к такому выводу пришло большинство немецких предпринимателей по результатам нового опроса, проведенного отраслевым лобби DIHK. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно исследованию, 56% из 3000 опрошенных германских компаний сочли, что привлекательность ЕС как места для ведения бизнеса за последние 5 лет снизилась, и лишь 7% видят улучшения.

"Несмотря на изначально хорошие стартовые позиции, Европа рискует потерять конкурентные преимущества на международной арене. Эту тенденцию необходимо немедленно остановить", - заявил управляющий директор DIHK Мартин Вансльбен.

Особенно критично настроены производственные компании: две трети считают, что условия для бизнеса в последние годы ухудшились из-за роста издержек, главным образом высоких цен на энергию. Дополнительными факторами негативной оценки стали избыточная бюрократия и торговые барьеры.

"Нам нужно определить, какие бюрократические процедуры можно упростить и ускорить", - заявила во вторник заместитель министра экономики Германии Франциска Брантнер, отвечая на вопрос, как повысить конкурентоспособность Европы.

По ее словам, следующая Еврокомиссия должна заняться вопросами интеграции единого европейского рынка, который "пока недостаточно хорош".

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