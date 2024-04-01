SWIFT запустит новую цифровую валютную платформу

Международная система обмена финансовыми сообщениями SWIFT планирует в течение ближайших лет разработать и запустить новую цифровую валютную платформу. Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters.

"Мы рассматриваем дорожную карту по запуску платформы в ближайшие 12-24 месяца. Продукт переходит от экспериментальной стадии к чему-то, что становится реальностью", - заявил глава отдела инноваций SWIFT Ник Кериган в интервью изданию.

Цель новой платформы - интегрировать цифровые валюты центробанков в существующую финансовую систему. В настоящий момент порядка 90% ЦБ мира изучают возможность создания национальных виртуальных валют, отмечает агентство.

Так, CBDC уже работают на Багамских островах, в Нигерии и на Ямайке. Китай продвинулся в реальных испытаниях электронного юаня. ЕЦБ также разрабатывает цифровой евро, а Банк международных расчетов (БМР) проводит многочисленные трансграничные испытания.

Главное преимущество SWIFT заключается в том, что его существующая сеть уже доступна в более чем 200 странах и объединяет более 11 500 банков и фондов, которые используют систему для отправки триллионов долларов каждый день.

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