Центробанк соберется обсуждать учетную ставку

Следующее решение правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о параметрах процентного коридора будет обнародовано 28 марта 2024 года, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что ЦБА 31 января понизил учетную ставку с восьми до 7,75 процента.

Верхний предел процентного коридора был снижен с 9 процентов до 8,75 процентов, а нижний - с 6,5 до 6,25 процента.

"Данное решение принято с учетом того, что фактическая и прогнозируемая инфляция находится в целевом коридоре (4±2 процента), стабилизации инфляционных ожиданий, а также ситуации на валютном рынке. Годовой уровень инфляции снизился со времени последнего заседания Совета управляющих по денежно-кредитной политике. В 2023 году 12-месячная инфляция составила 2,1 процента и сформировалась в нижней части целевого диапазона (4±2 процента). Снижение инфляции наблюдалось по всем групповым компонентам потребительской корзины. Годовая продовольственная инфляция составила 0,8 процента, непродовольственная инфляция - 2,7 процента, инфляция в сфере услуг - 3,7 процента. Динамика фактической инфляции также повлияла на инфляционные ожидания", - отмечалось в сообщении ЦБА.

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