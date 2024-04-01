Банк Республика получил высокую награду на III Форуме Развития Агробизнеса

На прошлой неделе в Губе прошел "3-й Форум по Развитию Агробизнеса", организованный совместно Агентством Аграрного Кредитования и Развития (AKIA) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

В мероприятии приняли участие руководители Министерства Сельского Хозяйства, Министерства Экономики, Агентства Развития Малого и Среднего Бизнеса, Национальной Конфедерации Предпринимательских Организаций Азербайджана, представители подведомственных учреждений министерств, представители Центрального банка, представители банков действующих в стране, а также представители местных и международных организаций.

На мероприятии были представлены истории успеха в финансировании сельского хозяйства, видеопрезентации местных ферм или агробизнеса, которые успешно получили финансирование и расширили свою деятельность. Далее награды были вручены уполномоченным кредитным организациям, занимающимся оказанием поддержки в сельском хозяйстве, обеспечением мелких и средних фермеров средствами производства, кредитованием фермеров за счет государственных средств, внедрением новых инновационных продуктов в сфере аграрного финансирования.

Банк Республика, который оказывает большую поддержку развитию и финансированию предпринимательства и особенно сельского хозяйства в нашей стране также получил высокую награду. Банк Республика стал победителем в номинации "Банк, который предоставил больше всего кредитов фермерам по количеству и сумме в 2023 году".

Отметим, что в прошлом году Банк Республика активно сотрудничал с Агентством Аграрного Кредитования и Развития, Ипотечным и Кредитно-гарантийным Фондом, Фондом Развития Предпринимательства и предоставил фермерам наибольший объем льготных кредитов.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.