Поступления СПГ в Европу в марте выросли

Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в марте 2024 года оказались на максимуме с декабря 2023 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в марте существенно выросли. По итогам марта они составили 10,72 млрд куб. м, оказавшись на 12% выше, чем в феврале, и на 2% больше по отношению к прошлому году. Этот показатель стал максимальным с декабря 2023 года.

Всего с начала 2024 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 30,91 млрд куб. м - на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отбор из ПХГ в 2024 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 29%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем на 30 марта. На втором месте с долей в 28% - СПГ, на третьем с 23% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии).

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) составила 7%. Это больше, чем поставляется из Великобритании (1,8%), но меньше, чем из Северной Африки (7,6%).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!