Республика Конго хочет воспользоваться опытом Азербайджана в области "зеленой" энергетики.

Как передает Day.Az, oб этом сказал в эксклюзивном интервью Trend находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо.

"Азербайджан имеет большой опыт в сфере "зеленой" энергетики. У нас есть мощная река Конго - вторая по величине река по объему стока после Амазонки и вторая по длине в Африке после Нила. Эта река пересекает Демократическую Республику Конго и Республику Конго, и представляет огромный потенциал для производства гидроэлектроэнергии. Используя опыт Азербайджана в области "зеленой" энергетики, основанной на гидрографии, мы хотим построить плотины для обеспечения распределения электроэнергии и сельскохозяйственного орошения", - сказал он.

Гакоссо также коснулся перспектив сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

"При плодородных землях и обильных дождях - восемь месяцев из двенадцати - мы обладаем потенциалом для сельскохозяйственного производства. Однако наш сельскохозяйственный сектор требует механизации, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Это представляет собой область, где партнерские отношения могут процветать, и мы хотим использовать опыт Азербайджана по механизации сельского хозяйства", - отметил министр.

Цель визита

Гакоссо отметил, что его страна хочет построить взаимовыгодное сотрудничество с Азербайджаном.

"После распада Советского Союза Республика Конго в основном поддерживала отношения с Российской Федерацией, Белоруссией и Украиной среди бывших советских республик, с минимальным взаимодействием с республиками Кавказа и Центральной Азии. Поскольку и Азербайджан, и Конго являются странами-производителями нефти и газа и имеют почти одинаковую численность населения (10 миллионов в Азербайджане и 6 миллионов в Конго), мы определили общие черты, которые способствуют построению взаимовыгодного партнерства. Отсюда и главная цель моего визита в Баку", - сказал он.

Кроме того, министр сообщил, что в сопровождении многочисленной делегации Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо отправляется с визитом в Азербайджан.

Сотрудничество в нефтегазовой сфере

Гакоссо рассказал о возможностях установления прочного партнерства между государственными нефтяными компаниями двух стран.

"Конго является одним из старых производителей нефти в Африке, хотя и не крупным. Крупные компании, такие как TotalEnegies, Eni, Chevron и Halliburton, эксплуатируют морские нефтяные месторождения на нашей территории. Мы стремимся расширить торговлю между государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и Национальной нефтяной компании Конго (Société Nationale des Pétroles de Congo - SNPC). На данном этапе я воздерживаюсь от оценки сотрудничества с Азербайджаном, поскольку мы находимся на начальном этапе налаживания партнерства. Наше намерение состоит в том, чтобы инициировать это сотрудничество посредством прочного партнерства между нашими соответствующими национальными нефтяными компаниями, SNPC и SOCAR.

В ходе продуктивной встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым мы провели дружеский обмен мнениями. Как политики, мы согласились, что такие усилия должны быть подкреплены прочными дипломатическими отношениями", - добавил он.

Сбалансированная дипломатия и международное сотрудничество

Министр отметил, что, как и Азербайджан, Республика Конго поддерживает сбалансированные отношения с Россией, США, Китаем и Евросоюзом.

"Азербайджан аналогичным образом ведет торговлю с Россией, Китаем, Турцией и другими соседними странами. В ходе переговоров с моим азербайджанским коллегой, министром иностранных дел, мы договорились взаимно поддерживать друг друга в международных организациях. Мы будем поддерживать кандидатуру друг друга в международных структурах. Поскольку мы находимся на раннем этапе сотрудничества, я оптимистичен, что наши совместные усилия принесут плодотворные результаты в ближайшие годы", - заключил он.