Немецие потребители столкнулись с увеличением цен

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2024 года увеличились на минимальные за четыре месяца 2,3% в годовом выражении после роста на 2,7% месяцем ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%.

В феврале в помесячном выражении был также отмечен рост на 0,6%.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в марте увеличились на минимальные с марта 2021 года 2,2% в годовом выражении. Относительно февраля они поднялись на 0,4%.

Эксперты ожидали подъема на 2,2% в годовом выражении и на 0,5% в помесячном.

Цены на энергоносители в Германии в марте снизились на 2,7% в годовом выражении, тогда как месяцем ранее был отмечен спад на 2,4%.

Стоимость продуктов питания снизилась впервые с февраля 2015 года - на 0,7% после роста на 0,9% в феврале.

В сфере услуг инфляция ускорилась до 3,7% с 3,4% месяцем ранее.

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