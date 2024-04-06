У Азербайджана большие перспективы в плане роста экспорта сельхозпродукции

Министерство сельского хозяйства Азербайджана выступило с интересным предложением к странам Организации тюркских государств. Глава ведомства Меджнун Мамедов, выступая на встрече министров сельского хозяйства ОТГ в Казахстане, предложил запустить пилотный проект, связанный с производством сельскохозяйственной и пищевой продукции под единым брендом Организации.

"Бесспорно, эти планы в организационном плане имеют под собой прочную почву. Если посмотреть на отрасли сельского хозяйства стран Организации тюркских государств (ОТГ), то можно убедиться, что у них есть общее поле на экспортных рынках", - сказал, комментируя эту идею в беседе с Day.Az доктор философии по экономике, ведущий научный сотрудник Института экономики при министерстве науки и образования АР Эмин Мамедзаде.

Так, Россия для Турции третья страна по экспорту сельхозпродуции, у Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргзыстана РФ на первом месте. При этом лидер экспорта в Россию по абсолютному значению Казахстан, объем экспорта которого в данную страну в 2023 г. составлял порядка 4,8 млрд. долларов США. У Азербайджана и Турции примерно по 500 млн. долларов на каждого. У других и того меньше.

Другим общим партнером в регионе по экспорту сельскохозяйственной продукции у стран ОТГ является Иран. Лидирует тут Турция - порядка 450 млн. долларов. Еще одним важным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции для стран ОТГ является Китай. В экспортных операциях с КНР с большим отрывом лидирует Казахстан - в 2023 г. им было экспортировано продукции на 2,3 млрд. долларов. Для сравнения, Азербайджан экспортирует в Китай сельскохозяйственной продукции всего на 15 млн. долларов.

Эти цифры говорят о том, что производство сельхозпродукции под единым брендом в странах ОТГ позволит в случае удачной кооперации сельскохозяйственных производителей данных стран использовать конкурентные преимущества друг друга с целью роста доли своей продукции на внешних рынках и в том числе среди стран, о которых я упомянул выше.

Единый бренд позволит объединить возможности сельских предпринимателей стран ОТГ для того, чтобы достичь синергетического эффекта. Так, известно, что Турция осуществляет крупный экспорт томатов и яблок в Российскую Федерацию. На основе интеграции производственных связей и выпуска единого бренда, к примеру, Азербайджан мог бы предложить турецким предпринимателям и экспортерам томатов услуги по производству и переработке томатов на своей территории и уже далее реализовывать их в форме продукции АПК (агропромышленный комплекс-ред.). То есть можно наладить реализацию не самих томатов, а консервов и томатной пасты, которые также пользуются большим спросом на российском рынке.

Следует добавить, что перепрофилирование экспорта турецких сельхозпроизводителей даст возможность создать для своей продукции новую добавленную стоимость. То есть это уже будут не просто томаты для продажи, а томаты в консервированном виде, что, бесспорно, увеличит доходы как турецких производителей, так и азербайджанских. Очевидно, что партии томатов, поставляемых в Россию, являются не только продукцией, предназначенной для стола конечного потребителя. Они также являются и сырьем для предприятий АПК России. И поэтому возможность перепрофилирования экспортной составляющей в сельском хозяйстве открывает широкие возможности для сотрудничества между странами ОТГ. При этом отмечу, что данные возможности будут открыты именно при синергетическом совместном участии в производстве сельскохозяйственной продукции.

Такую синергию можно будет наблюдать не только между Турцией и Азербайджаном, но и в большем объеме между всеми странами ОТГ.

Не лишним будет подчеркнуть, что производство сельскохозяйственной продукции под единым брендом позволит ОТГ реализовывать свою продукцию в страны, находящиеся под санкционным давлением. Как например, Россия и Иран, являющиеся одним из главных торговых партнеров тюркских стран. Например, Турция не может поставлять яйца или томаты в Россию в прежнем объеме из-за ужесточения санкций. Нарушение санкций приведет к непоправимым издержкам для турецкой экономики. Однако, нарушение данных санкций со стороны Казахстана или Узбекистана не будет столь фатальным, поскольку эти страны не связаны с коллективным Западом, объявившим санкции по отношению к России такими же обязательствами, какими Турция связана с НАТО. Мы знаем, что Турция ведет переговоры о поставках истребителей F-16 с США, а также надеется на членство в ЕС. Оба этих вопроса, несмотря на риторику турецких властей, являются болевыми точками турецкой дипломатии. Но, скажем, у Узбекистана нет такого рода проблем и обязательств. Поэтому Турции будет выгодно переправлять те же томаты, в Узбекистан или в Азербайджан под брендом Maid in OTC. Да, иначе это можно назвать "параллельный экспорт". Чем, кстати, очень эффективно пользуются страны вне пространства ОТГ, как, например, соседняя Армения.

В условиях турбулентности политических процессов в мире, жизнь требует интеграции не только в политическом, но и в экономическом плане. В связи с чем считаю призывы Минсельхоза Азербайджана создать под единым брендом производство сельскохозяйственной продукции на пространстве стран ОТГ абсолютно адекватными и соответствующими вызовам нынешнего дня.

Аграрная сфера стран ОТГ имеет огромный потенциал для сельскохозяйственного производства. Сектор сельского хозяйства и животноводства является одним из наиболее стремительно развивающихся в Центральной Азии. У Казахстана, который на сегодняшний день является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы (республика ежегодно реализует более 9 млн. тонн), имеется потенциал также для того, чтобы стать влиятельным мировым экспортером говядины и баранины.

Крупная производственная база сельскохозяйственных культур, плантации хлопка есть у Узбекистана, неуклонно наращивающего свой сельскохозяйственный экспорт с 2017 года. В Кыргызстане и Таджикистане стремительно растут отрасли производства говядины и молочной продукции, которые все больше ориентируются на рынки сбыта в Центральной Азии и за ее пределами. Конечно, все эти показатели очень радуют.

Особо отмечу Азербайджан.

Сельское хозяйство - традиционная отрасль в Азербайджане. Исторически здесь широко распространены виноградарство, шелководство и плодоводство. Поскольку большая часть территории страны имеет гористый рельеф, животноводство всегда играло важную роль в жизни людей, живущих здесь. В свою очередь, развитие скотоводства привело к развитию ремесел и ковроткачества. В старые времена высококачественные вина, ковры, кожа, шелковые изделия и т.д. отправлялись из Азербайджана торговыми путями и на Запад, и на Восток.

Сегодняшний экспортный потенциал аграрной сферы нашей страны достаточно широк. Мы экспортируем на российский рынок главным образом скороспелые продукты, среди которых стоит упомянуть картофель, выращиваемый в Джалилабаде, Товузе, Шамкире и Гедабеке. Мы поставляем на российский рынок порядка 300 тыс. тонн скороспелого картофеля. Второе место занимают помидоры. Так, экспорт помидоров приносит Азербайджану годовой доход в более чем 200 млн. долларов. На российском рынке поставляемые из Азербайджана помидоры пользуются большой популярностью. Этим, к сожалению, часто пользуются местные мошенники, продающие свою продукцию под видом азербайджанских или бакинских, как их называют, помидоров не только в Москве, но в и регионах России. Помидоры, выращенные в Кыргызстане, Узбекистане и Турции, выдаются за азербайджанские. Наши гранат и хурма также по душе российским потребителям. Фундук, произрастающий в Азербайджане, завоевал своим отменным качеством российские и мировые рынки. Экспорт фундука приносит стране более 100 млн. долларов в год. В сейчас, в связи с ростом спроса в России на яйца возрос и экспорт данного вида продукции сельского хозяйства.

В целом, у Азербайджана большие перспективы в плане роста экспорта сельскохозяйственной продукции.

Возвращаясь к теме единого бренда ОТГ, отмечу, что продукция, которая будет брендирована, должна производиться во всех или в большинстве стран Организации. Я предлагаю сконцентрировать внимание на производстве единого бренда - томатной продукции. Это также могут быть бахчевые культуры и фрукты, например, яблоки. Суммарный потенциал производства схожего ассортимента сельскохозяйственной продукции позволит быстрее применять новые технологии на местах производства, осуществлять обмен хозяйственным опытом, а также кооперировать финансовые возможности с целью скорейшего охвата новых рынков сбыта.

Лейла Таривердиева