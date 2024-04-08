COP29 откроет новую страницу в отношениях Азербайджана с ООН.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе заседания Совместного руководящего комитета правительства-ООН по реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы".

"Организация в Азербайджане платформы, на которой обсуждаются самые актуальные проблемы человечества в мире, такие как 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), подтверждает позицию нашей страны как ответственного партнера в решении глобальных проблем и откроет новую страницу в наших отношениях с ООН", - сказал он.

Он напомнил, что текущий год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира".

"Исходя из вышеупомянутого постановления, а также учитывая организацию COP29 в нашей стране в ноябре этого года, я думаю, что было бы целесообразно отдать приоритет экологическим проектам в 2024 году даже в проектах, которые мы выполняем по Рамочному документу", - подчеркнул он.

С.Мамедов упомянул, что вопросы окружающей среды и климата являются одним из национальных приоритетов Азербайджана.

"Один из пяти национальных приоритетов Азербайджана по социально-экономическому развитию до 2030 года определен как "страна чистой окружающей среды и зеленого роста", и в подписанных документах о сотрудничестве с международными партнерами в этом направлении особое место уделяется вопросам окружающей среды и климата", - добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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