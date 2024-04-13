https://news.day.az/economy/1651682.html Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть подорожала
На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).
Как сообщает Day.Az, цена на 1 баррель азербайджанской нефти за прошедший день выросла на 1.90%, или на 1.77 доллара США, до 94.73 доллара.
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