Азербайджанская нефть подорожала

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Как сообщает Day.Az, цена на 1 баррель азербайджанской нефти за прошедший день выросла на 1.90%, или на 1.77 доллара США, до 94.73 доллара.

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