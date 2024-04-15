https://news.day.az/economy/1652083.html Азербайджан уже сталкивается с последствиями изменения климата - Мухтар Бабаев
Азербайджан уже сталкивается с последствиями изменения климата - Мухтар Бабаев
Азербайджан уже сталкивается с последствиями изменения климата.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.
"Снижение водности в реках оказало серьезное влияние на снижение уровня воды в Каспии. Обсуждение подобных вопросов создаст новые возможности. В рамках COP29 будет проведено обсуждение упомянутых вопросов", - подчеркнул он.
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