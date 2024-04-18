Парвиз Шахбазов обсудил с представителем ЕБРР перспективы сотрудничества

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече в Абу-Даби с директором Европейской энергетической группы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Гжегожем Зелински обсудил проекты, в которых может участвовать ЕБРР, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на сообщение минэнерго.

"На встрече состоялись обсуждения приоритетных направлений сотрудничества с ЕБРР в энергетической сфере, в частности, возможности поддержки банком Фонда энергоэффективности в Азербайджане, реализации пилотных проектов в сфере энергоэффективности", - отмечено в пресс-релизе.

Также прошли дискуссии по созданию энерголинии Азербайджан (Нахчыван)-Турция-Европа, проекты "зеленого" энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа, подключение к сети солнечно-ветряных электростанций мощностью 1 ГВт, а также вопросы сотрудничества, связанные с модернизацией энергосистемы.

"В ходе беседы также была оценена ситуация с подготовкой законопроекта по модернизации в электроэнергетике в рамках совместного с ЕБРР проекта "Поддержка Агентства по регулированию в энергетике". Стороны обсудили и план действий в области энергетики в рамках предстоящего COP29", - подчеркнули в минэнерго.

Было упомянуто, что сотрудничество с ЕБРР по увеличению потенциала возобновляемых источников энергии, низкоуглеродной экономике и финансированию Гарадагской ГЭС способствует переходу Азербайджана к "зеленой" энергетике.

Помимо этого, обсужден текущий статус сотрудничества по низкоуглеродным решениям в электроэнергетике.

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