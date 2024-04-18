Доля юаня в расчетах через SWIFT установила новый исторический рекорд

Доля юаня в расчетах через международную систему SWIFT в марте достигла исторического рекорда в 4,69% после снижения в феврале, следует из данных системы, с которыми ознакомился ТАСС, передает Day.Az.

Самой высокой доля китайской валюты в расчетах через SWIFT была зафиксирована в ноябре 2023 года, тогда она поднялась до 4,61%.

При этом доля евро в марте снизилась до 21,93% с февральских уровней в 23,25%. Доллар продолжает оставаться самой популярной валютой для международных расчетов, увеличив долю в марте до 47,37% с 46,56% в феврале.

Также традиционно в тройку лидеров в международных расчетах вошел британский фунт. Его доля в марте составил 6,57%, незначительно снизившись с февральских уровней в 6,9%.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены порядка 10 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира. После введения санкций SWIFT перестал быть основным каналом для России, где основной обмен проходит через Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС, российский аналог SWIFT), которая по итогам 2023 года насчитывает 556 участников из 20 стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!