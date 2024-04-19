В Goldman Sachs назвали риски для цены биткоина

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs призвали своих клиентов к осторожности в отношении ожидаемого роста цены биткоина после очередного халвинга, запланированного на 19-20 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет CoinDesk.

В отчете от 12 апреля эксперты отмечают, что после трех предыдущих халвингов наблюдался рост цены биткоина. Однако, как подчеркивают аналитики, время, которое потребовалось для достижения исторических максимумов, в каждом случае было разным.

"...Учитывая текущие макроэкономические условия, следует проявлять осторожность при прогнозах, основанных на влиянии халвинга прошлых циклов" - написали эксперты.

В Goldman Sachs отмечают, что в отличие от предыдущих циклов, нынешний, четвертый халвинг происходит на фоне высокой инфляции и высоких процентных ставок, в то время как в предыдущие периоды наблюдался быстрый рост денежной массы и процентные ставки близкие к нулевым значениям, что стимулировало приток капитала в рисковые активы, к которым относятся и криптовалюты.

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