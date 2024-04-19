Мухтар Бабаев встретился с главой Европейского инвестиционного банка

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился в Вашингтоне с главой Европейского инвестиционного банка Надией Кальвиньо.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице COP29 в соцсети "Х".

Согласно информации, встреча состоялась на полях 11-го заседания Коалиции министров финансов по климатическим действиям в рамках весеннего совещания, проводимого Международным валютным фондом и Группой Всемирного банка.

В публикации говорится, что Европейский инвестиционный банк и другие многосторонние банки развития играют решающую роль в расширении масштабов климатического финансирования, делая его более доступным.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря.

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