ЕБРР увеличил инвестиционный портфель в Азербайджане

Объем портфеля активов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане на 29 февраля этого года вырос до 937 млн. евро (включая невыплаченные обязательства).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЕБРР.

Этот показатель на 4,4% или 40 млн евро выше по сравнению с предыдущим.

Число реализованных активных проектов достигло 32.

Таким образом, ЕБРР на сегодняшний день выделил Азербайджану инвестиции в размере 3,723 млрд евро в рамках 190 проектов.

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