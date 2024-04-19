https://news.day.az/economy/1653201.html ЕБРР увеличил инвестиционный портфель в Азербайджане
ЕБРР увеличил инвестиционный портфель в Азербайджане
Объем портфеля активов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане на 29 февраля этого года вырос до 937 млн. евро (включая невыплаченные обязательства).
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЕБРР.
Этот показатель на 4,4% или 40 млн евро выше по сравнению с предыдущим.
Число реализованных активных проектов достигло 32.
Таким образом, ЕБРР на сегодняшний день выделил Азербайджану инвестиции в размере 3,723 млрд евро в рамках 190 проектов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре