Азербайджан, Иран и Россию свяжет общий энергомост
Уже в ближайшее время заработает единая электросеть, которая свяжет Азербайджан, Иран и Россию.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор Международного центра при министерстве энергетики Ирана Моджтаба Акбари.
По его словам, в рамках этого проекта у Ирана появится возможность импортировать электроэнергию, когда Иран в ней нуждается, и экспортировать излишки электроэнергии.
Иранский чиновник сообщил, что переговоры по обмену электроэнергией между Ираном и Турцией начались, а более подробная информация будет раскрыта в течение следующих двух месяцев.
Добавим, что ведется работа над проектом создания энергетического коридора Север-Юг между Ираном, Азербайджаном и Россией. Цель - синхронизировать электросети трех стран. Проектирование по данному коридору выполнила иранская компания "Моненко".
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