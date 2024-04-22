Азербайджан и ЕБРР обсудили COP29 и механизмы финансирования борьбы с изменением климата

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу Алкисом Вриениосом Дракиносом.

Публикацией об этом министр поделился в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

"С региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу Алкисом Вриениосом Дракиносом мы обсудили вопросы, стоящие на повестке сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР", - говорится в публикации.

Министр подчеркнул, что на встрече были обсуждены стоящие на повестке дня предварительный проект Страновой стратегии ЕБРР по Азербайджану на 2024-2029 годы; интенсивная поддержка "зеленой" экономики, призывы для COP29 и применение механизмов финансирования в борьбе с изменением климата; перспективы осуществляемых совместных проектов.

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