Азербайджан и ЕБРР обсудили COP29 и механизмы финансирования борьбы с изменением климата - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу Алкисом Вриениосом Дракиносом.
Публикацией об этом министр поделился в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
"С региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу Алкисом Вриениосом Дракиносом мы обсудили вопросы, стоящие на повестке сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР", - говорится в публикации.
Министр подчеркнул, что на встрече были обсуждены стоящие на повестке дня предварительный проект Страновой стратегии ЕБРР по Азербайджану на 2024-2029 годы; интенсивная поддержка "зеленой" экономики, призывы для COP29 и применение механизмов финансирования в борьбе с изменением климата; перспективы осуществляемых совместных проектов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре