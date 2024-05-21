https://news.day.az/economy/1661827.html Узбекистан планирует нарастить товарооборот с Азербайджаном - Лазиз Кудратов
Узбекистан планирует нарастить товарооборот с Азербайджаном - Лазиз Кудратов
Узбекистан планирует нарастить товарооборот с Азербайджаном.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в рамках II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре