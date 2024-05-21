Узбекистан планирует нарастить товарооборот с Азербайджаном.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в рамках II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе.

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