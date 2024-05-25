https://news.day.az/economy/1662871.html Нефтяные котировки начинают день с роста
Нефтяные котировки начинают день с роста
Цены на нефть на мировом рынке выросли.
Как сообщает в субботу Day.Az, июльские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,11% - до 77,72 доллара США за баррель.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,93% и составили 82,12 доллара США за баррель.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре