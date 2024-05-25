Нефтяные котировки начинают день с роста

Цены на нефть на мировом рынке выросли.

Как сообщает в субботу Day.Az, июльские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,11% - до 77,72 доллара США за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,93% и составили 82,12 доллара США за баррель.

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