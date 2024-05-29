ООН спрогнозировала снижение уровня мировой безработицы

Уровень безработицы в мире в 2024 году уменьшится с 5% до 4,9%, что обусловлено макроэкономической стабильностью и менее высокими, чем ожидалось, показателями в Китае, Индии и странах с высокими доходами. Такой прогноз содержится в опубликованном в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ), являющейся специализированным учреждением ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мировая безработица прогнозируется в 2024 году на уровне 4,9%, что несколько меньше, чем в 2023 году, когда она составила 5%", - говорится в докладе. В ноябре 2023 года МОТ прогнозировала на 2024 год безработицу на уровне 5,2%, однако теперь показатель был пересмотрен в сторону понижения ввиду "макроэкономической стабильности в последнее время" и менее высокой безработицы, чем ожидалось, в Китае, Индии и странах с высокими доходами. Эксперты считают, что в 2025 году безработица останется на уровне 4,9%. Это ниже уровня, который был зафиксирован в 2019 году, то есть до пандемии.

Несмотря на ожидаемое снижение уровня безработицы в 2024 году, авторы доклада констатируют, что дефицит рабочих мест "все еще велик". По оценкам МОТ, в мире 402 млн человек "не имеют работы, но хотят работать", хотя только 183 млн из них "учтены как безработные". Нехватка рабочих мест сильнее ощущается в развивающихся странах, чем в промышленно развитых, и женщины затронуты в большей степени, чем мужчины.

Согласно приведенной в докладе статистике, трудоустроенными считаются 45,6% женщин и 69,2% мужчин. Этот разрыв в МОТ объясняют распределением семейных обязанностей, когда в значительной степени на женщин ложится забота о членах семьи. "Даже когда женщины трудоустроены, они, как правило, зарабатывают гораздо меньше, чем мужчины, особенно в странах с низким уровнем доходов", - констатировали авторы доклада. В государствах с высокими доходами их заработок составляет в среднем 73% от заработка мужчин, а в странах с низкими доходами - 44%.

"Сегодняшний доклад раскрывает важнейшие проблемы занятости, которые нам еще предстоит решить. Несмотря на наши усилия по сокращению глобального неравенства, рынок труда остается неравным игровым полем, особенно для женщин", - заявил генеральный директор МОТ Жильбер Хунгбо. Он призвал мировое сообщество "работать над инклюзивной политикой, учитывающей потребности всех работников".

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