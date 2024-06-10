Глава бакинского порта о росте привлекательности Среднего коридора

Привлекательность Среднего коридора вырастет, когда он станет "зеленым" коридором, поскольку не будет ряда налогов по контейнерным перевозкам по этому маршруту из Азии в Европу или наоборот.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в сообщил журналистам генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

"Наш порт уже имеет сертификат морской организации ООН как "зеленый порт". Это позитивно и для развития статуса "зеленого" Среднего коридора. В будущем будет учитываться, через какую цепочку поставок проходят контейнеры в межконтинентальной торговле. И когда Средний коридор станет "зеленым", то многие компании будут отдавать ему предпочтение", - подчеркнул Зиядов.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) действует с 2014 года, проходя через территорию Китая, Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана, Грузии и достигая Турции и европейских стран. В 2023 году по этому маршруту перевезено более 2,7 млн ​​тонн грузов, что на 86% больше, чем в 2022 году. Перспективный план на 2024 год - более 4 млн тонн.

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