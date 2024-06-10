Названы перспективные сферы албано-азербайджанского сотрудничества

Товарооборот между Албанией и Азербайджаном в январе-марте 2024 года увеличился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана по итогам первого заседания 10 июня в Баку Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Албанией, сообщает в понедельник Day.Az.

Помимо энергетической сферы сотрудничества, стороны признали перспективными взаимодействие в области развития туризма (в этом году количество туристов из Албании в Азербайджан увеличилось втрое), в агросекторе, продовольственной безопасности, транспорте, торговле, культуре, образовании и здравоохранении.

Азербайджан пригласил албанские компании к развитию проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре, в СЭЗ "Алят", развитию международного коридора "Восток-Запад" (через Каспий).

Албанский сопредседатель комиссии, министр инфраструктуры и энергетики Белинда Баллуку заявила, что подписанное 1 марта текущего года в Баку Соглашение об экономическом сотрудничестве является важным шагом на пути прогресса в отношениях двух стран.

"Благодаря этому соглашению и проведению 10 июня заседания межправкомиссии в Баку мы определили конкретные области, представляющие взаимный интерес, и шаги по облегчению реализации наших планов. Я считаю, что тот факт, что мы подписали соглашение в марте, а в июне провели первое заседание межправительственной комиссии, завершили ряд необходимых процедур в рекордно короткие сроки, является наглядным признаком серьезности намерений обеих сторон", - подчеркнула албанский министр.

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