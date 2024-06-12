В Нахчыване создается новая промышленная зона.

Об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал советник министра экономики Азербайджана Хагани Абдуллаев, сообщает Day.Az.

"В Агдаме и Джебраиле начали функционировать два промышленных парка. В Карабахе в целом предполагается создание более тысячи новых рабочих мест в промышленных зонах. В Нахчыване идет работа над созданием новой промышленной зоны. Кроме того, идет процесс смены статуса Гаджигабульского промышленного квартала на промышленный парк", - сказал Абдуллаев.

В Гяндже также началось создание новой промышленной зоны, добавил он.

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