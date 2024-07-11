Обнародованы объемы добычи и экпорта азербайджанского газа

Добыча газа в в Азербайджане в первом полугодии 2024 года составила 25,1 миллиарда кубометров

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в соцсети Х.

Так, согласно оперативным данным, за отчетный период этот показатель увеличился на 4,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, из этого объема 12,7 миллиарда кубометров пришлось на экспорт.

Министр также сообщил, что добыча нефти и конденсата в стране за первое полугодие текущего года составила 14,4 миллиона тонн, в то время как объем экспорта составил 11,9 миллиона тонн.

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