Эксперты Азербайджана и Великобритании обсудили "зеленые" энергопроекты

"Круглый стол" на тему "Переход к зеленой энергетике в Азербайджане" прошел в министерстве энергетики страны при участии замминистра Орхана Зейналова, азербайджанских экспертов и администрации энергетической безопасности и Net Zero Великобритании.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

"В ходе "круглого стола" представители Великобритании были проинформированы о текущей ситуации в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), декарбонизации, энергоэффективности, укрепления электросетей, текущих проектах, реализуемых в Азербайджане, о сотрудничестве между Азербайджаном и Великобританией в сфере ВИЭ, особенно по части производства "зеленого" водорода", - отмечено в сообщении.

В мероприятии приняли участие сотрудники министерства энергетики, Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве, Агентства по регулированию энергетики при министерстве, а также представители ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришиг", SOCAR и bp.

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