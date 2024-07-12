МЭА оценило превышение плана по добыче странами ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в июне добывали 34,43 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса - должны были извлекать 33,85 млн б/с.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, с такими подсчетами выступили аналитики Международного энергетического агентства.

Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 580 тысяч б/с. Относительно мая страны объединения сократили нефтепроизводство на 50 тысяч б/с.

Добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в июне составила 21,63 млн б/с, что на 410 тыс. б/с выше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 170 тысяч б/с сверх разрешенного уровня - 14,38 млн б/с (12,8 млн б/с без учета Мексики).

Наибольшее превышение разрешенного уровня добычи нефти в июне зафиксировано в ОАЭ - на 370 тысяч б/с, Ираке - на 260 тысяч б/с, Казахстане - на 110 тысяч б/с. Россия превысила целевой уровень в прошлом месяце на 240 тысяч б/с, добывав 9,22 млн б/с.

В то же время, ряд стран не дотянул до целевого уровня, в частности, Саудовская Аравия, добывавшая 8,85 млн б/с при плане 8,98 млн б/с. Также ниже необходимого уровня добывала Нигерия - на 180 тысяч б/с.

МЭА ожидает, что с учетом постепенной отмены с четвертого квартала добровольных сокращений ряда стран ОПЕК+ добыча нефти альянса во втором полугодии будет на 560 тысяч б/с выше июньского уровня. Тем не менее, миру в третьем квартале будет не хватать 800 тысяч б/с нефти ОПЕК+, в четвертом - 400 тысяч б/с.

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