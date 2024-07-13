Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
1 июля
|
1,7
|
8 июля
|
1,7
|
2 июля
|
1,7
|
9 июля
|
1,7
|
3 июля
|
1,7
|
10 июля
|
1,7
|
4 июля
|
1,7
|
11 июля
|
1,7
|
5 июля
|
1,7
|
12 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0071 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0119 маната и составил 1,8423 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
1 июля
|
1,8284
|
8 июля
|
1,8408
|
2 июля
|
1,8241
|
9 июля
|
1,8411
|
3 июля
|
1,8262
|
10 июля
|
1,8395
|
4 июля
|
1,8337
|
11 июля
|
1,8422
|
5 июля
|
1,8397
|
12 июля
|
1,8479
|
Средний курс за неделю
|
1,8304
|
Средний курс за неделю
|
1,8423
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный понизился на 0,0001 маната и составил 0,0193 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
1 июля
|
0,0198
|
8 июля
|
0,0193
|
2 июля
|
0,0196
|
9 июля
|
0,0194
|
3 июля
|
0,0194
|
10 июля
|
0,0194
|
4 июля
|
0,0192
|
11 июля
|
0,0191
|
5 июля
|
0,0191
|
12 июля
|
0,0194
|
Средний курс за неделю
|
0,0194
|
Средний курс за неделю
|
0,0193
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0518 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
1 июля
|
0,0519
|
8 июля
|
0,0521
|
2 июля
|
0,0521
|
9 июля
|
0,0520
|
3 июля
|
0,0522
|
10 июля
|
0,0516
|
4 июля
|
0,0522
|
11 июля
|
0,0517
|
5 июля
|
0,0521
|
12 июля
|
0,0515
|
Средний курс за неделю
|
0,0521
|
Средний курс за неделю
|
0,0518
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