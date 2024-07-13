Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

1 июля

1,7

8 июля

1,7

2 июля

1,7

9 июля

1,7

3 июля

1,7

10 июля

1,7

4 июля

1,7

11 июля

1,7

5 июля

1,7

12 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0071 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0119 маната и составил 1,8423 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

1 июля

1,8284

8 июля

1,8408

2 июля

1,8241

9 июля

1,8411

3 июля

1,8262

10 июля

1,8395

4 июля

1,8337

11 июля

1,8422

5 июля

1,8397

12 июля

1,8479

Средний курс за неделю

1,8304

Средний курс за неделю

1,8423

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный понизился на 0,0001 маната и составил 0,0193 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

1 июля

0,0198

8 июля

0,0193

2 июля

0,0196

9 июля

0,0194

3 июля

0,0194

10 июля

0,0194

4 июля

0,0192

11 июля

0,0191

5 июля

0,0191

12 июля

0,0194

Средний курс за неделю

0,0194

Средний курс за неделю

0,0193

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0518 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

1 июля

0,0519

8 июля

0,0521

2 июля

0,0521

9 июля

0,0520

3 июля

0,0522

10 июля

0,0516

4 июля

0,0522

11 июля

0,0517

5 июля

0,0521

12 июля

0,0515

Средний курс за неделю

0,0521

Средний курс за неделю

0,0518

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