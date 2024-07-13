Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 1 июля 1,7 8 июля 1,7 2 июля 1,7 9 июля 1,7 3 июля 1,7 10 июля 1,7 4 июля 1,7 11 июля 1,7 5 июля 1,7 12 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0071 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0119 маната и составил 1,8423 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 1 июля 1,8284 8 июля 1,8408 2 июля 1,8241 9 июля 1,8411 3 июля 1,8262 10 июля 1,8395 4 июля 1,8337 11 июля 1,8422 5 июля 1,8397 12 июля 1,8479 Средний курс за неделю 1,8304 Средний курс за неделю 1,8423

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный понизился на 0,0001 маната и составил 0,0193 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 1 июля 0,0198 8 июля 0,0193 2 июля 0,0196 9 июля 0,0194 3 июля 0,0194 10 июля 0,0194 4 июля 0,0192 11 июля 0,0191 5 июля 0,0191 12 июля 0,0194 Средний курс за неделю 0,0194 Средний курс за неделю 0,0193

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0518 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 1 июля 0,0519 8 июля 0,0521 2 июля 0,0521 9 июля 0,0520 3 июля 0,0522 10 июля 0,0516 4 июля 0,0522 11 июля 0,0517 5 июля 0,0521 12 июля 0,0515 Средний курс за неделю 0,0521 Средний курс за неделю 0,0518

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