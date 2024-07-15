Азербайджан и Россия обсудили вопрос поощрения взаимных инвестиций.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что была проведена продуктивная встреча со специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями в целях достижения устойчивого развития Борисом Титовым и его коллегами.

"Мы изучили потенциальные возможности для укрепления наших двусторонних экономических отношений, сосредоточившись на следующих вопросах: совместные усилия по устойчивому развитию и соблюдению экологических, социальных и управленческих принципов, поддержка инициатив в области устойчивого развития и поощрение взаимных инвестиций и развитие партнерства в частном секторе", - говорится в публикации.

Отметим, что в первом квартале 2024 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) России в экономику Азербайджана составили 55,546 миллиона долларов США, а из Азербайджана в экономику России - 7,184 миллиона долларов.

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