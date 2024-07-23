Переговорная группа COP29 обсудила на форуме в Японии реализацию Парижского соглашения о климате

Переговорная группа председательства COP29 23 июля приняла участие в дискуссиях в рамках 16-го Международного форума по устойчивому развитию Азиатско-Тихоокеанского региона (ISAP) в Токио (Япония).

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на официальный аккаунт COP29 в социальной сети "X".

"Представители Азербайджана изложили видение председательства COP29 по достижению результатов по статье 6 Парижского соглашения о климате (от 2015 года), касающейся развития углеродных рынков для поддержки устойчивого развития в мире", - отмечено в сообщении.

Как отмечается на сайте данного международного форума, "в настоящее Земля сталкивается с "тройным кризисом" - изменениями климата, утратой биоразнообразия и загрязнением окружающей среды, и в решении этих проблем должны помочь Парижское соглашение, Куньминско-Монреальская рамочная программа по сохранению биоразнообразия и Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН".

Организаторы мероприятия указывают на то, что "наличие таких проблем, как изменения климата, утрата биоразнообразия, загрязнение окружающей среды, создают препятствия для устойчивого развития, и необходим комплексный подход для поиска решений".

В связи с этим отмечена важность предстоящей в Баку 11-22 ноября 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по климату.

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