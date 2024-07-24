Повышена акцизная ставка на ввозимые в Азербайджан электронные сигареты

Акцизная ставка на одноразовые электронные сигареты, кальяны и их заменители в количестве одной штуки повышена с 0,25 до 2 манатов.

Как сообщает в среду Day.Az, это нашло отражение во внесенном Кабинетом министров Азербайджана изменении в постановление "Акцизные ставки на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики".

Акцизная ставка за 1000 штук табачных изделий, ввозимых в Азербайджан и содержащих табак или регенерированный табак, предназначенный для вдыхания, повышена с 14 до 16 манатов.

Настоящее решение вступает в силу через 30 (тридцать) дней со дня его опубликования.

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