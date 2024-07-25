Как действовать против изменения климата: подготовка к COP29

Источник: Агентство международной информации Trend

За последнее столетие средняя температура поверхности Земли значительно повысилась, что делает изменение климата одной из самых актуальных глобальных проблем на сегодняшний день. Хотя изменения климата могут происходить естественным образом из-за таких факторов, как солнечная активность или извержения вулканов, деятельность человека с 1800-х годов является основной причиной, приводящей к резкому увеличению выбросов парниковых газов. Эти газы удерживают тепло и способствуют глобальному потеплению.

Основной причиной является сжигание ископаемого топлива. Это включает в себя производство электроэнергии, отопление, промышленные процессы и выбросы от транспортных средств, которые являются основными источниками CO₂. Промышленная деятельность, такая как производство цемента и стали, также приводит к выбросу значительного количества CO₂ и других парниковых газов.

Основными факторами также являются вырубка лесов и расширение сельскохозяйственного производства. Вырубка лесов для ведения сельского хозяйства, лесозаготовок и развития городов сокращает количество деревьев, которые поглощают CO₂. Превращение лесов и водно-болотных угодий в сельскохозяйственные угодья увеличивает выбросы и снижает способность земель поглощать углекислый газ.

Говоря о сельскохозяйственной деятельности, можно также отметить, что в процессе переваривания пищи сельхозскотом образуется метан (Ch₄), мощный парниковый газ. Использование синтетических удобрений приводит к выбросу закиси азота (N₂O), еще одного мощного парникового газа.

Хотя природные факторы, такие как извержение вулканов и солнечная активность, действительно играют определенную роль в изменении климата, их влияние незначительно по сравнению с деятельностью человека. Например, хотя вулканы выделяют CO₂ и другие газы, их выбросы относительно невелики по сравнению с выбросами при сжигании ископаемого топлива. Аналогичным образом изменения солнечной радиации оказывают меньшее влияние на последние климатические тенденции, чем деятельность человека.

По мере таяния льдов поверхность Земли становится менее отражающей, поглощая больше солнечной энергии и ускоряя потепление. Таяние льдов высвобождает метан и CO₂, что еще больше повышает глобальную температуру.

Последствия изменения климата широко распространены. Они влияют на здоровье человека, производство продуктов питания, вопросы, связанные с жильем, безопасностью и рабочими местами. Уязвимые группы населения, особенно в малых островных государствах и развивающихся странах, страдают от этого сильнее всего. Повышение уровня моря и проникновение соленой воды уже вынудили население переселяться, а продолжительные засухи увеличивают риск голода. Ожидается, что в будущем все больше людей будет вынуждено покинуть свои дома в результате экстремальных погодных явлений.

Согласно Глобальному климатическому отчету NOAA за 2023 год, каждый месяц 2023 года был одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Во второй половине года (с июня по декабрь) наблюдались самые жаркие месяцы за всю историю наблюдений: в июле, августе и сентябре температура была более чем на 1,0°C (1,8°F) выше средней.

Борьба с изменением климата требует значительных финансовых вложений как от правительств, так и от бизнеса. Однако бездействие обойдется еще дороже. Важным шагом для богатых стран является выполнение своих обязательств по выделению 100 миллиардов долларов ежегодно развивающимся странам, чтобы помочь им адаптироваться и перейти к более экологичной экономике.

Эльнур Солтанов, заместитель министра энергетики Азербайджана и генеральный директор COP29, подчеркнул, что COP29 сосредоточится на увеличении на 100 миллиардов долларов этого фонда, который имеет жизненно важное значение для глобальных действий в области изменения климата. Он также отметил, что статья 6 Парижского соглашения, которая касается рынков углерода, является ключевой. Она направлена на создание системы, при которой сокращение выбросов парниковых газов в одной стране может быть продано в интересах других стран, поощряя глобальное сотрудничество и финансовые стимулы.

COP29, которая состоится в Азербайджан в ноябре, станет ключевым событием в формировании следующего этапа глобальных действий в области изменения климата. Итоги этой конференции повлияют на то, как международное сообщество будет бороться с изменением климата, стремясь активизировать сотрудничество, повысить амбициозность и обеспечить справедливые и эффективные действия.

Солтанов выразил оптимизм по поводу потенциальных результатов COP29, подчеркнув, что конечным показателем успеха станет ощутимое сокращение выбросов парниковых газов. Он подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении региональной стабильности и энергетической безопасности как свидетельство лидерства страны в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата. "Наша цель ясна: добиться ощутимого сокращения выбросов, что принесет пользу как Азербайджану, так и всему миру", - сказал он, выразив уверенность в способности страны внедрять эффективные климатические решения.

По мере приближения COP29 крайне важно, чтобы каждый внес свой вклад в борьбу с изменением климата. Начните с сокращения потребления энергии, выключайте свет, когда в нем нет необходимости, и выбирайте энергоэффективные приборы. Подумайте о переходе на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия. Добивайтесь устойчивого развития, сводя к минимуму количество отходов, перерабатывая их и избегая использования одноразовых пластмасс. Рассказывайте другим об изменении климата и взаимодействуйте с местными экологическими организациями. В борьбе с изменением климата важно каждое действие, и вместе мы сможем помочь защитить нашу планету для будущих поколений.