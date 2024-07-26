Премьер-министра Великобритании пригласили на COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как сообщает Day.Az, президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев торжественно вручил министру энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эду Милибэнду оригинал письма-приглашения, адресованного главой нашего государства руководителю британского правительства.

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