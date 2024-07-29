Сахиб Мамедов и региональный директор UNDCO обсудили COP29 и ЦУР

Реализация Целей устойчивого развития (ЦУР) на национальном уровне была обсуждена замминистра экономики Азербайджана Сахибом Мамедовым и региональным директором Офиса координации развития ООН (UNDCO) по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

"На встрече 29 июля состоялся обмен мнениями по вопросам реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) на национальном уровне, продовольственной безопасности, человеческого капитала, гендерного равенства и устойчивости окружающей среды, а также эффективного партнерства Азербайджана с ООН по этим направлениям", - отмечает ведомство.

Также стороны обсудили четвертый добровольный национальный обзор Азербайджана, представленный в июле в ООН в рамках Политического форума высокого уровня.

"Была затронута и тема реализации "Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития между Организацией Объединенных Наций и Азербайджаном на 2021-2025 годы", а также меры содействия организации и проведению 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)", - говорится в информации минэкономики.

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