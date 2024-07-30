Микаил Джаббаров обсудил экономическое сотрудничество с председателем Совета директоров турецкой компании Kibar Holding

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с председателем Совета директоров турецкой компании Kibar Holding Али Кибаром.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экономики, в результате совместных инициатив платформа азербайджано-турецкого единства и успешного экономического партнерства обогатилась новым содержанием.

Стороны обсудили такие вопросы, как усиление сотрудничества в сферах, создающих добавленную стоимость, стимулирование инвестиций в производство промышленной продукции, поддержка активного партнерства в энергетической сфере.

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