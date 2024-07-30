https://news.day.az/economy/1678346.html Сколько в Азербайджане пенсионеров возрастом более 100 лет?
Сколько в Азербайджане пенсионеров возрастом более 100 лет?
В июне 2024 года число пенсионеров в возрасте 100 и более 100 лет составило 270 человек.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Сообщается, что 36 из них - мужчины, 234 - женщины.
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