Сколько в Азербайджане пенсионеров возрастом более 100 лет?

В июне 2024 года число пенсионеров в возрасте 100 и более 100 лет составило 270 человек.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Сообщается, что 36 из них - мужчины, 234 - женщины.

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