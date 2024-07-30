Мировой спрос на золото упал

Спрос на золото в мире по итогам второго квартала 2024 года сократился на 6% в годовом исчислении и составил 929 тонн. Об этом свидетельствует отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В отчете организации отмечается, что снижение спроса на драгметалл за отчетный период связано с рекордными ценами на золото и одновременно резким падением спроса на ювелирные изделия, до 391 тонны (-19%), что является четырехлетним минимумом.

Однако, общий объем предложения золота во II квартале увеличился на 4%, до 1 258 тонн, мировая добыча оказалось на рекордном для второго квартала уровне и составила 929 тонн.

Кроме того, во втором квартале чистый объем покупок золота центральными банками вырос на 6% в годовом выражении, до 183,4 тонн, что обусловлено необходимостью защиты и диверсификации портфеля. Средняя цена на золото во II квартале выросла в годовом выражении на 18%, до $2 338 за унцию и увеличилась на 13% в квартальном исчислении, отмечают в WGC.

В организации также ожидают до конца этого года оживления западных инвестиционных потоков, что позволит сбалансировать более слабый потребительский спрос на драгметалл и более медленные по сравнению с 2023 годом закупки золота центральными банками.

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